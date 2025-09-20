Election Mister France Champagne Ardenne Saint-Julien-les-Villas
Election Mister France Champagne Ardenne Saint-Julien-les-Villas samedi 20 septembre 2025.
Election Mister France Champagne Ardenne
Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20 01:30:00
Date(s) :
2025-09-20
́́, , viendront rythmer cette soirée mémorable en présence de Mathieu BEDINI, !
Vous souhaitez assister à ce moment exceptionnel ?
3 catégories vous sont proposées
25€ Place assise + 1 boisson
́ 30€ Place assise, vue imprenable sur la scène et les défilés + 1 boisson
45€ Place assise en mezzanine, vue totale sur la scène et les défilés + petits fours + 2 coupes de Champagne*
̀ ‘ et en ligne
On vous attend nombreux !
* ‘ ‘ ́. ̀ ́. .
Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 82 80 80 benedicte.lombart@marquesavenue.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Election Mister France Champagne Ardenne Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne