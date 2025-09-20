Election Mister France Champagne Ardenne Saint-Julien-les-Villas

Election Mister France Champagne Ardenne Saint-Julien-les-Villas samedi 20 septembre 2025.

Election Mister France Champagne Ardenne

Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20 01:30:00

Date(s) :

2025-09-20

́́, , viendront rythmer cette soirée mémorable en présence de Mathieu BEDINI, !

Vous souhaitez assister à ce moment exceptionnel ?

3 catégories vous sont proposées

25€ Place assise + 1 boisson

́ 30€ Place assise, vue imprenable sur la scène et les défilés + 1 boisson

45€ Place assise en mezzanine, vue totale sur la scène et les défilés + petits fours + 2 coupes de Champagne*



̀ ‘ et en ligne

On vous attend nombreux !



* ‘ ‘ ́. ̀ ́. .

Marques Avenue Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 82 80 80 benedicte.lombart@marquesavenue.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Election Mister France Champagne Ardenne Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Troyes la Champagne