Election Super Mamie Territoire de Belfort Place de la Résistance Belfort

Venez applaudir la super mamie du Territoire de Belfort !

C’est l’occasion de passer un bel après-midi festif rythmé par deux interventions artistiques.

Des mamies dynamiques et surprenantes se présenteront, parlerons de leurs talents, de leurs passions et leur engagement associatif. Leurs enfants et petits-enfants leur rendront hommage, offrant des moments riches d’émotion et de tendresses.

L’élection est animée par le Comité Super Mamie, dirigé et créé par Fabienne OLLIER (fondatrice et animatrice du concours).

Au programme, le duo musical Fred et Steph à la guitare et au micro, ils reprennent avec fraicheur et sincérité vos succès anglophones préférés. Ce duo acoustique vous permettra de passer un agréable moment entre amis afin de découvrir ou redécouvrir les standards pop. La Troupe du Cabaret Franky Folies assurera le show final, un véritable tourbillon de plumes, de paillettes et de numéros visuels pour clôturer cette élection.

Réservation obligatoire .

Place de la Résistance Maison du peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort

