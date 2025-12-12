Élections 2026 : le stand civique près de chez vous Café associatif du Breil « Au petit bonheur » Nantes
Élections 2026 : le stand civique près de chez vous Café associatif du Breil « Au petit bonheur » Nantes vendredi 16 janvier 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
Du 12 janvier au 6 février 2026, le stand civique passe par chez vous. Retrouvez toutes les dates sur cette page.Élections municipales 2026 : êtes-vous prêt ?S’inscrire sur les listes électorales
Café associatif du Breil « Au petit bonheur » Nantes 44100
