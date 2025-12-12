Élections 2026 : le stand civique près de chez vous Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Du 12 janvier au 6 février 2026, le stand civique passe par chez vous. Retrouvez toutes les dates sur cette page.Élections municipales 2026 : êtes-vous prêt ?S’inscrire sur les listes électorales

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/s-inscrire-sur-les-listes-electorales