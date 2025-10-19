Élections départementales pour Miss Bourgogne 2026 Salle de l’Embarcadère Montceau-les-Mines
Élections départementales pour Miss Bourgogne 2026 Salle de l’Embarcadère Montceau-les-Mines dimanche 19 octobre 2025.
Salle de l’Embarcadère Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Élection des 4 miss départementales 2026 Miss Côte d’Or 2026, Miss Saône-et-Loire 2026, Miss Nièvre 2026 et Miss Yonne 2026 pour Miss France.
1re partie
1er tableau
Présentation des 17 candidates en robe de soirée
Discours des candidates
2e tableau
Voyage autour du monde
Chorégraphie par Lara Lebretton
Candidates Miss Côte d’Or 2026 accompagnées de Miss Côte d’Or 2025 suivi de son discours
Candidates Miss Nièvre 2026 accompagnées de Miss Nièvre 2025
Candidates Miss Saône-et-Loire 2026 accompagnées de Miss Saône-et-Loire 2025
Candidates Miss Yonne 2026 accompagnées de Miss Yonne 2025
2de partie
Tableau le Groenland
Charlène et sa promotion
Dernier Tableau
Nos mariées d’un soir habillées par La cour des mariées à Beaune. .
