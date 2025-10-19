Élections départementales pour Miss Bourgogne 2026 Salle de l’Embarcadère Montceau-les-Mines

Élections départementales pour Miss Bourgogne 2026 Salle de l’Embarcadère Montceau-les-Mines dimanche 19 octobre 2025.

Salle de l’Embarcadère Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Début : 2025-10-19 15:00:00

2025-10-19

Élection des 4 miss départementales 2026 Miss Côte d’Or 2026, Miss Saône-et-Loire 2026, Miss Nièvre 2026 et Miss Yonne 2026 pour Miss France.

1re partie

1er tableau

Présentation des 17 candidates en robe de soirée

Discours des candidates

2e tableau

Voyage autour du monde

Chorégraphie par Lara Lebretton

Candidates Miss Côte d’Or 2026 accompagnées de Miss Côte d’Or 2025 suivi de son discours

Candidates Miss Nièvre 2026 accompagnées de Miss Nièvre 2025

Candidates Miss Saône-et-Loire 2026 accompagnées de Miss Saône-et-Loire 2025

Candidates Miss Yonne 2026 accompagnées de Miss Yonne 2025

2de partie

Tableau le Groenland

Charlène et sa promotion

Dernier Tableau

Nos mariées d’un soir habillées par La cour des mariées à Beaune. .

Salle de l’Embarcadère Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté organisationmissbourgogne@gmail.com

