Elections étudiantes faculté de droit et de science politique – Rennes lundi 20 octobre 2025.

Elections étudiantes faculté de droit et de science politique – Rennes Rennes 20 – 22 octobre Ille-et-Vilaine

Vote en ligne pour élire tes représentant·e·s étudiants au Conseil de la Faculté

**1 – Quel est le rôle du Conseil de Faculté ?**

Il est chargé de prendre les décisions essentielles pour la vie de la Faculté. Il définit la politique générale, adopte le budget, valide l’organisation des formations et des examens, fixe le calendrier universitaire, approuve les partenariats internationaux et veille aux dispositifs d’orientation destinés à accompagner les étudiants dans leur parcours et leur avenir professionnel.

**2 – Comment est composé le Conseil de Faculté ?**

Le conseil de Faculté se réunit plusieurs fois par an sur convocation du Doyen. Composé de 10 professeurs d’université, 10 maîtres de conférences, 10 étudiants, 2 personnels administratifs, tous élus et 8 personnalités extérieures désignées par le conseil.

_La représentation étudiante se présente de la façon suivante :_

* 5 représentants pour les étudiants de licence et capacité en droit

* 3 représentants pour les étudiants de master

* 2 représentants pour les étudiants en doctorat

La durée du mandat des représentants du collège étudiant est de 2 ans.

**3 – Comment candidater?**

Jusqu’au 9 octobre, vous pouvez candidater en proposant une liste de candidats.

**La campagne électorale débutera le 22 septembre 2025.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T18:00:00.000+02:00

