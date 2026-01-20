ÉLECTIONS MUNICIPALES, À QUOI ÇA SERT ? COMMENT ÇA MARCHE ? Place François Mitterrand Lormes

ÉLECTIONS MUNICIPALES, À QUOI ÇA SERT ? COMMENT ÇA MARCHE ?

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 10:30:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Nouveau mode de scrutin, missions d’une commune, relations avec la communauté de commune, temps de décryptage ouvert à toutes et tous avec les témoignages d’élus et d’élues du territoire. .

Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@cooperativedessavoirs.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ÉLECTIONS MUNICIPALES, À QUOI ÇA SERT ? COMMENT ÇA MARCHE ?

L’événement ÉLECTIONS MUNICIPALES, À QUOI ÇA SERT ? COMMENT ÇA MARCHE ? Lormes a été mis à jour le 2026-01-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)