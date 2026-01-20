ÉLECTIONS MUNICIPALES, À QUOI ÇA SERT ? COMMENT ÇA MARCHE ? Place François Mitterrand Lormes
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre
Gratuit
Début : 2026-02-01 10:30:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
2026-02-01
Nouveau mode de scrutin, missions d’une commune, relations avec la communauté de commune, temps de décryptage ouvert à toutes et tous avec les témoignages d’élus et d’élues du territoire. .
Place François Mitterrand Marché couvert Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@cooperativedessavoirs.org
English : ÉLECTIONS MUNICIPALES, À QUOI ÇA SERT ? COMMENT ÇA MARCHE ?
