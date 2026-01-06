Elections municipales Mairie de villejean Rennes

Pour voter, inscrivez vous sur les listes électorales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-06T08:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-06T17:00:00.000+01:00

Mairie de villejean 43 cours kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


