ELECTRA BY BLACKSTORE – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

ELECTRA BY BLACKSTORE Début : 2026-05-22 à 18:00. Tarif : – euros.

Electra by Blackstore – Le grand retour à Bourg-en-Bresse !Le plus grand festival de l’Ain est de retour à Ekinox, les 22 et 23 mai 2026.Au programme : une scène XXL façon Boiler Room géante, des artistes internationaux prêts à enflammer la ville, plus de 6 000 festivaliers attendus, et un méga village extérieur avec scène, street-food, bars et animations.L’Electra Festival vous attend pour 2 jours de fête intenses et inoubliables à Bourg-en-Bresse ! Au programme pour cette nouvelle édition :ELECTRA STAGE :• LAURENT WOLF. Vendredi 22 mai 2026• VLADIMIR CAUCHEMAR. Samedi 23 mai 2026• MATTN. Samedi 23 mai 2026 ELECTRA HOUSE by LES MAISONS RASCHITELLI – VENDREDI 22 MAI 2026• JOHN WAIT• MORA• MISTER LOISEAU Conditions d’accès :• L’ouverture des grilles se fera à 16h30, suivie de l’ouverture des portes à 17h00.• L’événement est réservé aux personnes de 13 ans et plus.• Aucune nourriture, boisson, alcool ou produits illicites ne sera autorisé sur le site.• Les billets ne sont pas remboursables.Venez vivre une nuit épique, des sons percutants et des visuels spectaculaires ! Électra Festival vous attend pour une expérience inoubliable…

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01