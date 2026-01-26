Electri’ Code EDF Centrale nucléaire du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Electri’ Code EDF Centrale nucléaire du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 13 février 2026.
Electri’ Code
EDF Centrale nucléaire du Tricastin Chemin des agriculteurs Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-18 10:45:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-18 2026-02-23 2026-03-02
Et si vous profitiez des vacances pour vivre une expérience unique au cœur de la production d’électricité ?
La centrale EDF Tricastin vous offre et propose 4 dates pour le découvrir avec L’escape game Electri’code !
EDF Centrale nucléaire du Tricastin Chemin des agriculteurs Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr
What if you took advantage of the vacations to live a unique experience at the heart of electricity production?
The EDF Tricastin power plant is offering you 4 dates to discover this with the Electri?code! escape game
