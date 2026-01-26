Electri’ Code EDF Centrale nucléaire du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Electri’ Code

EDF Centrale nucléaire du Tricastin Chemin des agriculteurs Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-18 10:45:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-18 2026-02-23 2026-03-02

Et si vous profitiez des vacances pour vivre une expérience unique au cœur de la production d’électricité ?

La centrale EDF Tricastin vous offre et propose 4 dates pour le découvrir avec L’escape game Electri’code !

.

EDF Centrale nucléaire du Tricastin Chemin des agriculteurs Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if you took advantage of the vacations to live a unique experience at the heart of electricity production?

The EDF Tricastin power plant is offering you 4 dates to discover this with the Electri?code! escape game

L’événement Electri’ Code Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence