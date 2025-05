Electric Bal – Salle des Fêtes Port, 17 mai 2025 21:00, Port.

Ain

Electric Bal Salle des Fêtes 9 rue de la Plaine, route de l’Egalité Port Ain

Tarif : 253

5 ou 10 personnes VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17 03:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Une soirée déchainée avec, show light et laser, système son XXL, danseuses…

Au programme Afro house, Tech-house, EDM, Techno et bien d’autres.

253 EUR.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plaine, route de l’Egalité

Port 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes nightlyfe.asso@gmail.com

English :

A wild party with light and laser show, XXL sound system, dancers?

On the program: Afro house, Tech-house, EDM, Techno and more.

German :

Ein wilder Abend mit Licht- und Lasershow, XXL-Soundsystem, Tänzerinnen?

Auf dem Programm stehen Afro-House, Tech-House, EDM, Techno und viele andere.

Italiano :

Una serata scatenata con light e laser show, sound system XXL, ballerini?

In programma: Afro house, Tech-house, EDM, Techno e molto altro.

Espanol :

Una noche salvaje con espectáculo de luz y láser, sistema de sonido XXL, bailarines..

En el programa: Afro house, Tech-house, EDM, Techno y mucho más.

