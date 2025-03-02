ELECTRIC CALLBOY – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

ELECTRIC CALLBOY – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 20 janvier 2026.

ELECTRIC CALLBOY Début : 2026-01-20 à 19:00. Tarif : – euros.

CHANGEMENT DE SALLEEn raison de la forte demande, le concert initialement prévu au Radiant-Bellevue est déplacé à la LDLC Arena (Lyon-Décines) le même soir.Les billets initialement destinés au Radiant-Bellevue restent valables pour la séance à la LDLC Arena en catégorie Fosse avec placement libre debout. Pour toute demande de remboursement, veuillez contacter le réseau de vente sur lequel vous avez effectué votre achat avant le 30 mai. »

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69