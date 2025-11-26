ELECTRIC GROOVE RIOT ET POGOSTICKS COLLECTE SOLIDAIRE DE JOUETS Vendargues

ELECTRIC GROOVE RIOT ET POGOSTICKS COLLECTE SOLIDAIRE DE JOUETS

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 20h30 à Alive my studio à Vendargues

Deux concerts pour une soirée dynamique au profit de l’association Le Gang des Lutins.

Au programme

20h30 Electric Groove Riot

Rock et funk made in France.

Facebook https://www.facebook.com/electricgrooveriot

21h30 PogoSticks (Tribute to Red Hot Chili Peppers)

Un hommage montpelliérain à l’énergie des Red Hot.

Facebook https://www.facebook.com/pogosticks

Facebook https://www.facebook.com/legangdeslutins34

Objectif de la collecte

Offrir bien plus qu’un simple jouet un moment de joie et de rêve à des enfants dans le besoin.

Apportez des jouets neufs ou en très bon état. Ils seront triés, réparés et recyclés par les bénévoles ; redistribués aux familles accompagnées par les associations partenaires.

Chaque don contribue à faire une véritable différence.

Fonctionnement de la collecte

Déposez vos jouets lors de l’événement.

L’équipe se charge du tri, du nettoyage et des réparations nécessaires, dans le respect des normes de sécurité.

Les jouets sont remis à des enfants défavorisés de la région.

En pratique

Un jouet offert = un sourire de plus.

Deux concerts = une soirée de musique et de solidarité.

Entrée libre, contribution en jouets encouragée. .

Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues 34740 Hérault Occitanie +33 4 65 84 59 49 contact@alivemystudio.com

English :

Friday, December 12, 2025 ? from 8:30pm at Alive my studio in Vendargues

Two concerts for a dynamic evening in aid of the Le Gang des Lutins association.

German :

Freitag, den 12. Dezember 2025 ? ab 20.30 Uhr in Alive my studio in Vendargues

Zwei Konzerte für einen dynamischen Abend zugunsten des Vereins Le Gang des Lutins.

Italiano :

Venerdì 12 dicembre 2025 dalle 20.30 presso Alive il mio studio a Vendargues

Due concerti per una serata dinamica a favore dell’associazione Le Gang des Lutins.

Espanol :

Viernes 12 de diciembre de 2025 ? a partir de las 20.30 h en Alive my studio de Vendargues

Dos conciertos para una velada dinámica a beneficio de la asociación Le Gang des Lutins.

