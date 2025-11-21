Electric Guitar’Encontre Salle Jacques Prévert Bon-Encontre
Electric Guitar’Encontre Salle Jacques Prévert Bon-Encontre vendredi 21 novembre 2025.
Electric Guitar’Encontre
Salle Jacques Prévert 4 Rue Pasteur Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-21
La commune de Bon-Encontre accueille une nouvelle édition du festival Electric Guitar’Encontre, placé sous le signe de la guitare, du jazz et du rock ! Deux jours d’échanges et de passion autour de la guitare électrique avec masterclass, stages, expositions et concert exceptionnel.
La commune de Bon-Encontre accueille une nouvelle édition du festival Electric Guitar’Encontre, placé sous le signe de la guitare, du jazz et du rock ! Deux jours d’échanges et de passion autour de la guitare électrique avec masterclass, stages, expositions et concert exceptionnel. .
Salle Jacques Prévert 4 Rue Pasteur Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77
English : Electric Guitar’Encontre
The commune of Bon-Encontre welcomes a new edition of the Electric Guitar?Encontre festival, dedicated to guitar, jazz and rock! Two days of exchange and passion around the electric guitar, with masterclasses, workshops, exhibitions and an exceptional concert.
German : Electric Guitar’Encontre
In der Gemeinde Bon-Encontre findet eine neue Ausgabe des Festivals Electric Guitar?Encontre statt, das im Zeichen der Gitarre, des Jazz und des Rock steht! Zwei Tage voller Austausch und Leidenschaft rund um die elektrische Gitarre mit Meisterkursen, Workshops, Ausstellungen und einem außergewöhnlichen Konzert.
Italiano :
Bon-Encontre ospita una nuova edizione del festival Electric Guitar?Encontre, all’insegna della chitarra, del jazz e del rock! Due giorni di scambi e passione intorno alla chitarra elettrica, con masterclass, workshop, mostre e un concerto speciale.
Espanol : Electric Guitar’Encontre
Bon-Encontre organiza una nueva edición del festival Electric Guitar… ¡Encontre, guitarra, jazz y rock! Dos días de intercambios y pasión en torno a la guitarra eléctrica, con clases magistrales, talleres, exposiciones y un concierto especial.
L’événement Electric Guitar’Encontre Bon-Encontre a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Destination Agen