Électricité animale : les avancées bio-inspirées de la recherche sur le cerveau, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Électricité animale : les avancées bio-inspirées de la recherche sur le cerveau Dimanche 22 mars, 16h00 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Rencontre

Depuis toujours, l’électricité fascine : force invisible, elle traverse les orages, les machines… et aussi notre cerveau.

Aujourd’hui, forts des connaissances accumulées et de l’observation du vivant, les scientifiques usent de technologies « bio-inspirées » pour créer de nouveaux matériaux capables d’enregistrer l’activité cérébrale avec une précision inédite tout en préservant l’intégrité des neurones.

Cette conférence à deux voix nous permettra d’explorer ensemble l’histoire de l’électricité animale, son inscription dans nos corps, et l’avenir des façons de lire, de comprendre et de manipuler l’activité cérébrale.Nous évoquerons ainsi la recherche sur les maladies neurologiques en termes de nouvelles possibilités de diagnostics et de traitements.

Intervenants :

Mehdi Senoussi (chercheur en sciences cognitive CLLE -CNRS)

Ali Maziz (chargé de recherche neuro ingénierie LAAS-CNRS)

En partenariat avec la Semaine du Cerveau.

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse

