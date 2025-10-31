Electrik Covers à Saint-Rémy-de-Provence O’Varieties Irish Pub Saint-Rémy-de-Provence
Electrik Covers à Saint-Rémy-de-Provence O’Varieties Irish Pub Saint-Rémy-de-Provence vendredi 31 octobre 2025.
Electrik Covers à Saint-Rémy-de-Provence
Vendredi 31 octobre 2025 de 21h à 0h. O’Varieties Irish Pub 32 Boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 21:00:00
fin : 2025-10-31 00:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Le Pub O’Varities à Saint-Rémy-de-Provence vous invite à un concert Electrik Covers.
Venez rejoindre la fête d’Halloween au Irish Pub de Saint-Rémy-de-Provence !
Rendez-vous vendredi 31 octobre à partir de 21h00 pour un concert Electrik Covers. .
O’Varieties Irish Pub 32 Boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 65 67 11
English :
The Pub O’Varities in Saint-Rémy-de-Provence invites you to an Electrik Covers concert.
German :
Die Pub O’Varities in Saint-Rémy-de-Provence lädt Sie zu einem Konzert von Electrik Covers ein.
Italiano :
Il Pub O’Varities di Saint-Rémy-de-Provence vi invita a un concerto degli Electrik Covers.
Espanol :
El Pub O’Varities de Saint-Rémy-de-Provence le invita a un concierto de Electrik Covers.
L’événement Electrik Covers à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles