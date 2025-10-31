Electrik Covers à Saint-Rémy-de-Provence O’Varieties Irish Pub Saint-Rémy-de-Provence

Electrik Covers à Saint-Rémy-de-Provence O’Varieties Irish Pub Saint-Rémy-de-Provence vendredi 31 octobre 2025.

Electrik Covers à Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 31 octobre 2025 de 21h à 0h. O’Varieties Irish Pub 32 Boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif :

Début : 2025-10-31 21:00:00

fin : 2025-10-31 00:00:00

2025-10-31

Le Pub O’Varities à Saint-Rémy-de-Provence vous invite à un concert Electrik Covers.

Venez rejoindre la fête d’Halloween au Irish Pub de Saint-Rémy-de-Provence !

Rendez-vous vendredi 31 octobre à partir de 21h00 pour un concert Electrik Covers. .

O’Varieties Irish Pub 32 Boulevard Victor Hugo Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 65 67 11

English :

The Pub O’Varities in Saint-Rémy-de-Provence invites you to an Electrik Covers concert.

German :

Die Pub O’Varities in Saint-Rémy-de-Provence lädt Sie zu einem Konzert von Electrik Covers ein.

Italiano :

Il Pub O’Varities di Saint-Rémy-de-Provence vi invita a un concerto degli Electrik Covers.

Espanol :

El Pub O’Varities de Saint-Rémy-de-Provence le invita a un concierto de Electrik Covers.

L’événement Electrik Covers à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-10-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles