Informations pratiques

Troyes

Electrik Gem

Théâtre La Madeleine Troyes Aube

Tarif : 30 – 30 – 30 Eur

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22 22:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Le Théâtre La Madeleine et le Festival Nuits de Champagne unis pour co-programmer un spectacle musical d’ampleur : l’Electrik Gem, treize artistes sur scène pour une belle expérience sonore.



Dirigé par Grégory Dargent, cet orchestre atypique interroge le monde méditerranéen actuel dans ses revendications et ses révoltes au travers des poèmes de grandes plumes du monde méditerranéen du XXe siècle. Chœurs, instruments électriques, acoustiques, improvisations traditionnelles et expérimentales, toute leur musique est tournée vers un rituel jubilatoire et explosif.



Avec

Jeanne Barbieri, Yves Béraud, Awena Burgess, Christine Clément, Grégory Dargent, Anil Eraslan, Dimitar Gougov, Etienne Gruel, Frédéric Guerin, Wassim Halal, Fanny Lasfargues, Jean-Louis Marchand, Ruben Tenenbaum



Création sonore

Mathieu Pelletier



La presse en parle :

« Révélation du festival Les Vieilles Charrues 13. »

« Une énergie constante, des compositions sophistiquées, un croisement entre les Balkans, le Proche-Orient et l’électricité rock. Un moment de partage, sans fausseté, rare. » LES INROCKS

« L’EGEM scelle l’alliance iconoclaste de l’acoustique instrumentale orientale, du rock saturé et des voix blanches traditionnelles d’un chœur bulgare : du néofolk très balkanique, explosif et sauvage. » TÉLÉRAMA .

Théâtre La Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 32 10 accueil@la-madeleine-troyes.fr

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English :

L’événement Electrik Gem Troyes a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne