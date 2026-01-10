Électrisant, Nouveau Cirque Zavatta parc des expositions Marsac-sur-l’Isle

Électrisant, Nouveau Cirque Zavatta

parc des expositions ZAE de Saltgourde Marsac-sur-l’Isle Dordogne

Début : 2026-03-04 17:30:00

fin : 2026-03-04 19:35:00

Électrisant ! , nouveau spectacle 2026

Un show unique qui vous transportera dans un univers futuriste et dans un voyage latino où chaque instant émerveillera et fascinera petits et grands.

Durée du spectacle 1h45 + 20 min d’entracte, chapiteau chauffé.

Ouverture du chapiteau 1h avant chaque séance.

Chapiteau tout confort avec siège individuel.

Chapiteau d’accueil, petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpe, churros, frites, hot-dog, bonbons, friandises, boissons etc.)

Toute l’équipe du Nouveau Cirque Zavatta vous souhaite un bon spectacle !

Profitez de places à -50% sur toutes les catégories, offre valable uniquement sur notre site internet www.nouveau-cirque-zavatta.com avec le code promo ZAV26 .

parc des expositions ZAE de Saltgourde Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 52 31 60 c.poujol@nouveau-cirque-zavatta.com

English : Électrisant, Nouveau Cirque Zavatta

Electrifying! new show 2026

A unique show that will transport you to a futuristic universe and a Latino journey where every moment will amaze and fascinate young and old alike.

