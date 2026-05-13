Électro au musée : soirée vibrante et défilés inspirés par Jean Painlevé, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

Électro au musée : soirée vibrante et défilés inspirés par Jean Painlevé Samedi 23 mai, 21h00 Musée de Pont-Aven Finistère

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Le Musée de Pont-Aven se transforme en salle de concert avec l’association La Maison de Concarneau. Le temps d’une soirée, les salles plutôt calmes de notre musée laisseront place aux battements et aux rythmes d’un set électro. Durant la soirée, venez découvrir les tenues créées exceptionnellement lors de 3 défilés inspirés par l’univers de Jean Painlevé.

Rendez-vous en salle Julia.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

Le Musée de Pont-Aven se transforme en salle de concert avec l’association La Maison de Concarneau. Le temps d’une soirée, les salles plutôt calmes de notre musée laisseront place aux battements et 3…

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