Electro bidouille à la médiathèque d’Etel Médiathèque – Étel

Electro bidouille à la médiathèque d’Etel

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel Morbihan

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-21

Création d’une fresque sonore fabriquer un contrôleur DOY, puis apprenez à capter des sons environnants, les transformer et les rendre interactifs

À partir de matériaux conducteurs d’électricité, les participant·es créent une fresque qu’ils et elles rendent interactive et musicale grâce à la Touch Board, une carte à programmer.

Les participant·es créent ensemble des boucles sonores. Les sons sont ensuite intégrés à une fresque interactive grâce à une Touch Board (carte à programmer) que les participant·es déclenchent et écoutent. .

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

