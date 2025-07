ELECTRO CALM 2 Montpellier

ELECTRO CALM 2 Montpellier samedi 19 juillet 2025.

ELECTRO CALM 2

11 Rue des Chasseurs Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Après une première édition en juin, on revient pour vous donner rendez-vous en juillet, toujours au Parc Montcalm !

Retrouve-nous samedi 19 juillet de 16h à 20h pour un moment détente comme on les aime

DJ sets, buvette, soleil et ambiance chill, solo ou entre ami·es.

Viens t’allonger dans l’herbe, danser un peu (ou beaucoup) et savourer l’instant !

Ramène ta paillasse, une serviette, de quoi t’allonger, te poser, pour plus de confort

INFOS

Entrée libre et gratuite

Buvette sur place, bières locales de la brasserie Brewing Bears & good vibes garanties

DJs locaux pour ambiancer ton coucher de soleil

Ramène tes potes, ton plus beau pas de danse et viens chiller avec nous !

D’autres dates arrivent… reste connecté·e ! .

11 Rue des Chasseurs Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

After a first edition in June, we’re back to meet you in July, again in Parc Montcalm!

Join us on Saturday, July 19 from 4pm to 8pm for a moment of relaxation just the way we like it:

DJ sets, refreshments, sun and chill, solo or with friends.

German :

Nach einer ersten Ausgabe im Juni sind wir wieder da, um Sie im Juli zu verabreden, wieder im Parc Montcalm!

Treffen Sie uns am Samstag, den 19. Juli von 16 bis 20 Uhr für einen entspannten Moment, wie wir ihn lieben:

DJ-Sets, Getränkestand, Sonne und chillige Atmosphäre, allein oder mit Freunden.

Italiano :

Dopo una prima edizione a giugno, torniamo a darvi appuntamento a luglio, sempre al Parc Montcalm!

Unitevi a noi sabato 19 luglio dalle 16.00 alle 20.00 per un momento di relax come piace a noi:

DJ set, rinfreschi, sole e un’atmosfera rilassata, da soli o con gli amici.

Espanol :

Tras una primera edición en junio, volvemos a reunirnos con usted en julio, ¡de nuevo en el Parc Montcalm!

Únase a nosotros el sábado 19 de julio de 16:00 a 20:00 para pasar un rato relajante tal y como nos gusta:

DJ sets, refrescos, sol y un ambiente chill, solo o con amigos.

