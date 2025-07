ELECTRO CALM Montpellier

ELECTRO CALM Montpellier samedi 19 juillet 2025.

ELECTRO CALM

11 Rue des Chasseurs Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Le Stone Bridge Festival organise une nouvelle édition d’Electro Calm, un DJ set au parc Montcalm, gratuit et ouvert à tous et à toutes !

Comme son nom l’indique, 2 DJs aux tendances électro auront le plaisir de jouer de 16h à 20h, le samedi 19 juillet.

Le Stone Bridge Festival organise une nouvelle édition d’Electro Calm, un DJ set au parc Montcalm, gratuit et ouvert à tous et à toutes !

Comme son nom l’indique, 2 DJs aux tendances électro auront le plaisir de jouer de 16h à 20h, le samedi 19 juillet.

De 16h à 20h Entrée gratuite

Buvette sur place & good vibes garanties

DJs locaux aux platines pour te faire danser jusqu’au coucher du soleil ! .

11 Rue des Chasseurs Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

The Stone Bridge Festival is organizing a new edition of Electro Calm, a DJ set in Parc Montcalm, free and open to all!

As the name suggests, 2 electro-flavored DJs will be playing from 4pm to 8pm on Saturday, July 19.

German :

Das Stone Bridge Festival organisiert eine neue Ausgabe von Electro Calm, einem DJ-Set im Parc Montcalm, das kostenlos und für alle zugänglich ist!

Wie der Name schon sagt, werden 2 DJs mit Elektrotrends das Vergnügen haben, am Samstag, den 19. Juli, von 16 bis 20 Uhr aufzulegen.

Italiano :

Lo Stone Bridge Festival organizza una nuova edizione di Electro Calm, un DJ set nel Parc Montcalm, gratuito e aperto a tutti!

Come suggerisce il nome, 2 DJ electro suoneranno dalle 16.00 alle 20.00 di sabato 19 luglio.

Espanol :

El Stone Bridge Festival organiza una nueva edición de Electro Calm, un DJ set en el Parc Montcalm, ¡gratuito y abierto a todos!

Como su nombre indica, 2 DJs de electro pincharán de 16:00 a 20:00 el sábado 19 de julio.

L’événement ELECTRO CALM Montpellier a été mis à jour le 2025-07-08 par 34 OT MONTPELLIER