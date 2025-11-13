Electro Chaâbi, de Hind Meddeb Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

Electro Chaâbi, de Hind Meddeb Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris jeudi 13 novembre 2025.

Dans les bidonvilles du Caire, la jeunesse danse au son de l’électro chaâbi, une nouvelle musique qui mélange chanson populaire, beats électro et freestyles scandés à la manière du rap. L’idée : fusionner les sons et les styles de manière chaotique. Un seul mot d’ordre : foutre le bordel ! Libération des corps et d’une parole refoulée, transgression des tabous religieux : bien plus qu’un simple phénomène musical, l’électro chaâbi est un exutoire salutaire pour une jeunesse brimée par les interdits que la société égyptienne lui impose.

L’ICI, en partenariat avec le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, accueille un cycle de projections dans le cadre de sa programmation hors-les-murs. Découvrez trois films et trois regards de cinéastes dans le cadre du Focus Tunisie.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-13T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-13T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-13T19:00:00+02:00_2025-11-13T20:30:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris