Electro Circus – Club 1969 Chamonix-Mont-Blanc
Haute-Savoie
Début : Vendredi 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-03-31 01:45:00
2025-12-20
La Folie Douce Hotels Chamonix fait son cirque au rythme des hits du moment
Club 1969 823 Allée Recteur Payot
Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00 infos@lafoliedoucehotels.com
English :
La Folie Douce Hotels Chamonix puts on a circus to the rhythm of current hits
German :
La Folie Douce Hotels Chamonix macht seinen Zirkus zum Rhythmus der aktuellen Hits
Italiano :
La Folie Douce Hotels Chamonix mette in scena il suo spettacolo circense al ritmo delle hit del momento
Espanol :
La Folie Douce Hotels Chamonix monta su espectáculo circense al ritmo de éxitos actuales
