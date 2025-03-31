Electro Circus – Club 1969 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Electro Circus Club 1969 823 Allée Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Vendredi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-03-31 01:45:00

2025-12-20

La Folie Douce Hotels Chamonix fait son cirque au rythme des hits du moment

Club 1969 823 Allée Recteur Payot

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00 infos@lafoliedoucehotels.com

English :

La Folie Douce Hotels Chamonix puts on a circus to the rhythm of current hits

German :

La Folie Douce Hotels Chamonix macht seinen Zirkus zum Rhythmus der aktuellen Hits

Italiano :

La Folie Douce Hotels Chamonix mette in scena il suo spettacolo circense al ritmo delle hit del momento

Espanol :

La Folie Douce Hotels Chamonix monta su espectáculo circense al ritmo de éxitos actuales

L’événement Electro Circus Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-01-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc