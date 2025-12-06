Electro Forge Aubigny-sur-Nère

Electro Forge

La Forge Aubigny-sur-Nère Cher

Le samedi 6 décembre, La Forge accueille un événement électro.

Techno, house et bass ! 15 .

La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

On Saturday December 6, La Forge hosts an electro event.

