Electro Forge Aubigny-sur-Nère
Electro Forge Aubigny-sur-Nère samedi 6 décembre 2025.
Electro Forge
La Forge Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Le samedi 6 décembre, La Forge accueille un événement électro.
Techno, house et bass ! 15 .
La Forge Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06
English :
On Saturday December 6, La Forge hosts an electro event.
L’événement Electro Forge Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-11-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE