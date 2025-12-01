ELECTRO NEW YEAR, Les Angles
ELECTRO NEW YEAR, Les Angles mercredi 31 décembre 2025.
ELECTRO NEW YEAR
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2025-12-31 22:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
2025-12-31
Soirée Electro avec 3 DJs de 22h à 4h Paulskye, Valette, Small Ewok à la salle Angléo. Venez changer d’année au son de l’électro. …
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Electro night with 3 DJs from 10pm to 4am: Paulskye, Valette, Small Ewok at Angléo Hall. Come and change the year to the sound of electro. …
