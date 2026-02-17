Electro-Noz Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

Electro-Noz

Espace culturel An Dour Meur 6 Passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor

2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Fest-Noz électro-trad

Musiques et danses bretonnes

Quel est le point commun entre les danses Bretonnes et la musique électro?

La transe bien sûr ! C'est la communion de toutes les générations par la musique et par le mouvement (souvent circassien). C'est la force brute qui émane des mélodies traditionnelles, subtilement mêlée aux rythmes et aux sonorités contemporaines.

L'Electro-Noz, c'est la soirée qui invite la musique électro à s'associer à la musique traditionnelle bretonne pour générer des formes exaltantes de danses collectives ! .

Espace culturel An Dour Meur 6 Passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 98 80

