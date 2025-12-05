Electro Party d’Hiver Landerneau

Electro Party d’Hiver

Place Saint Thomas Landerneau Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-05 19:15:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

C’est l’Electro Party d’hiver qui ouvre le bal des animations de cette 10ème édition ! La place Saint-Thomas vibrera au rythme d’une soirée électrisante qui réunira l’énergie de six associations locales et près de 80 danseurs.

Au programme DJ sets, performances de danse et ambiance survoltée, orchestrés par les associations Bside, Jazz Attitude, Endless Fusion, Élément Terre, Élément Air et Eskell an Elorn.

Et pour marquer cette édition anniversaire le Bagad Bro Landerne se joint à la fête, pour un mélange inédit entre sons électroniques et traditions bretonnes.

Petite restauration et buvette sur place, organisées par le bar Ô Toma et la Crêperie du pont.

Horaires de passage

• 19h15 19h30 échauffement avec Bside.

• 19h30 19h45 Jazz Attitude.

• 19h50 20h05 Bagad Bro Landerne.

• 20h05 20h20 Eskell an Elorn.

• 20h25 20h55 Endless Fusion.

• 21h 21h15 Element Terre Element Air.

• 21h15 -21h30 morceau final et danse collective. .

Place Saint Thomas Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 32 21 19 88

