ELECTRO SYMOHONY VOL.2 ZENITH DE PAU Pau

ELECTRO SYMOHONY VOL.2

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Electro Symphony revient avec une énergie renouvelée !

Après un lancement remarqué, le spectacle grandiose Electro Symphony entame sa deuxième tournée — encore plus intense, plus puissante, plus irrésistiblement dansante !

Cette fois, l’orchestre propose encore plus de morceaux cultes issus de toutes les époques de la musique électronique — des années 90 aux plus grands hits actuels. Un véritable mélange de styles et de générations qui fait battre les cœurs des mélomanes et des amateurs de rythmes électro.

Nouveau show lumière, mise en scène moderne, sonorisation immersive et musiciens virtuose réunis sur scène. DJ, chanteurs, groupe rock et orchestre symphonique — tout est là pour un spectacle inoubliable, à vivre et revivre.

Sentez la fusion unique entre le classique et l’électronique.

Venez ressentir. Danser. Vous inspirer. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : ELECTRO SYMOHONY VOL.2

German : ELECTRO SYMOHONY VOL.2

Italiano :

Espanol : ELECTRO SYMOHONY VOL.2

