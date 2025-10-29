Electro Symphony Antarès Arena Le Mans

Electro Symphony

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Electro Symphony à Antarès Le Mans !

Electro Symphony revient avec une énergie renouvelée !

Après un lancement remarqué, le spectacle grandiose Electro Symphony entame sa deuxième tournée — encore plus intense, plus puissante, plus irrésistiblement dansante !

Cette fois, l’orchestre propose encore plus de morceaux cultes issus de toutes les époques de la musique électronique — des années 90 aux plus grands hits actuels. Un véritable mélange de styles et de générations qui fait battre les cœurs des mélomanes et des amateurs de rythmes électro.

Nouveau show lumière, mise en scène moderne, sonorisation immersive et musiciens virtuose réunis sur scène. DJ, chanteurs, groupe rock et orchestre symphonique — tout est là pour un spectacle inoubliable, à vivre et revivre.

Sentez la fusion unique entre le classique et l’électronique.

Venez ressentir. Danser. Vous inspirer.

Electro Symphony — célébrons ensemble la musique, le rythme et la vie.

RDV mercredi 8 avril 2026 à 20h à Antarès Arena.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Le Mans Métropole. .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 84 67 00

