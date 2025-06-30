CONCERT DE NOEL – LE 13EME ART Paris

CONCERT DE NOEL Début : 2025-12-07 à 16:30. Tarif : – euros.

Orchestre de Budapest, HongriePremière en France !Dans l’esprit des fêtes de fin d’année, l’Orchestre de Budapest propose une soirée musicaleféerique. Cet événement transporte le public dans l’univers magique de Noël et de l’hiver, aurythme des chefs-d’oeuvre les plus célèbres du répertoire musical.Au programme : un mélange varié de chants de Noël et d’airs célèbres de Tchaïkovski, Strauss,Bach et d’autres grands compositeurs.Une occasion rare de s’initier à la musique classique et traditionnelle dans un cadre chaleureux ; uneopportunité pour les élèves des écoles de musique, de danse ou des conservatoires d’admirer de prèsdes musiciens professionnels ; et enfin, une chance pour tous les amateurs de musique d’assister àun concert d’exception – en solo, en couple, entre amis ou en famille. Ce programme est accessibleà tous, petits et grands !À ne pas rater !Durée : environ 1h10ARG Project

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75