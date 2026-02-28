Electro Symphony Vol.2 et Mr Tout Le Monde Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 20:00 –

Gratuit : non 34 € à 75 € 34 € à 75 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/ELECTRO%20SYMPHONY%20VOL.%202-21642 Tout public

Electro Symphony revient avec une énergie renouvelée ! Après un lancement remarqué, le spectacle grandiose Electro Symphony entame sa deuxième tournée, encore plus intense, plus puissante, plus irrésistiblement dansante !Cette fois, l’orchestre propose encore plus de morceaux cultes issus de toutes les époques de la musique électronique, des années 90 aux plus grands hits actuels. Un véritable mélange de styles et de générations qui fait battre les cœurs des mélomanes et des amateurs de rythmes électro. Une collaboration artistique inédite :Pour cette nouvelle édition, Electro Symphony partage la scène avec Mr Tout Le Monde, pionnier de l’électro chill et voix singulière de celles et ceux qui rêvent, doutent, aiment et se relèvent. Après le succès de son album « Sun » (disque d’or), de ses singles “Sunny Day” (Disque de Diamant) et “Never Known” (Disque d’Or), l’artiste remplit le Trianon en quelques semaines avant de s’exporter en tournée aux USA, au Canada, en Allemagne. Nouveau show lumière, mise en scène moderne, sonorisation immersive et musiciens virtuoses réunis sur scène. DJ, chanteurs, groupe rock et orchestre symphonique — tout est là pour un spectacle inoubliable, à vivre et revivre.Sentez la fusion unique entre le classique et l’électronique.Venez ressentir. Danser. Vous inspirer.Electro Symphony – Célébrons ensemble la musique, le rythme et la vie.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/ELECTRO%20SYMPHONY%20VOL.%202-21642



Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire

