Electro symphony vol. 2 Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Electro symphony vol. 2

Samedi 2 mai 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34 – 34 – 69 EUR

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Electro Symphony revient avec une énergie renouvelée !

Après un lancement remarqué, le spectacle grandiose Electro Symphony entame sa deuxième tournée — encore plus intense, plus puissante, plus irrésistiblement dansante !

Cette fois, l’orchestre propose encore plus de morceaux cultes issus de toutes les époques de la musique électronique — des années 90 aux plus grands hits actuels. Un véritable mélange de styles et de générations qui fait battre les cœurs des mélomanes et des amateurs de rythmes électro.



Nouveau show lumière, mise en scène moderne, sonorisation immersive et musiciens virtuose réunis sur scène. DJ, chanteurs, groupe rock et orchestre symphonique — tout est là pour un spectacle inoubliable, à vivre et revivre.



Sentez la fusion unique entre le classique et l’électronique.



Venez ressentir. Danser. Vous inspirer.

Electro Symphony — célébrons ensemble la musique, le rythme et la vie. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Electro Symphony returns with renewed energy!

After a successful launch, the grandiose Electro Symphony show embarks on its second tour even more intense, even more powerful, even more irresistibly danceable!

German :

Electro Symphony kehrt mit neuer Energie zurück!

Nach einem vielbeachteten Start geht die grandiose Show Electro Symphony auf ihre zweite Tournee? noch intensiver, noch kraftvoller, noch unwiderstehlicher tanzbar!

Italiano :

Electro Symphony torna con rinnovata energia!

Dopo un lancio di successo, il grandioso spettacolo Electro Symphony intraprende il suo secondo tour? Ancora più intenso, ancora più potente, ancora più irresistibilmente ballabile!

Espanol :

¡Electro Symphony vuelve con energía renovada!

Tras un exitoso lanzamiento, el grandioso espectáculo Electro Symphony se embarca en su segunda gira: ¡aún más intenso, aún más potente, aún más irresistiblemente bailable!

