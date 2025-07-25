ELECTRO SYMPHONY VOL.2 REIMS ARENA Reims

ELECTRO SYMPHONY VOL.2

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 34 – 34 – 75 EUR

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Tout public

Electro Symphony revient avec une énergie renouvelée !

Après un lancement très remarqué, le spectacle grandiose Electro Symphony entame sa deuxième tournée — encore plus intense, plus puissante, plus irrésistiblement dansante !

Cette nouvelle édition propose une sélection élargie de morceaux cultes issus de toutes les époques de la musique électronique — des années 90 aux plus grands succès contemporains. Un véritable cocktail de styles et de générations qui fait vibrer aussi bien les mélomanes que les passionnés de rythmes électro.

Au programme un nouveau show lumière, une mise en scène revisitée, une sonorisation immersive et des musiciens virtuoses réunis sur scène. DJ, chanteurs, groupe rock et orchestre symphonique — tous les ingrédients sont réunis pour un spectacle inoubliable, à vivre pleinement… et à revivre.

Découvrez cette alchimie unique entre le classique et l’électronique.

Venez ressentir. Bouger. Vous inspirer.

Electro Symphony — célébrons ensemble la musique, le rythme et la vie. .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

