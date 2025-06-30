EIFFEL – ESPACE LES VIKINGS Yvetot

EIFFEL Début : 2025-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.

BASE PRÉSENTE : EIFFELEIFFEL est le projet Rock de ROMAIN HUMEAU.Chanteur-Auteur-Compositeur-Multi-instrumentiste et Réalisateur, Romain Humeau a enregistré 12 albums. Hors codes et standards du rock, ses productions protéiformes évoluent dans de multiples registres et changent de peau régulièrement sans jamais perdre le fil des chansons.Influencé par l’Art-Rock des Bowie, Pixies, Lennon-McCartney, XTC, Talking Heads tout autant que Bach, Brel, un certain rap comme une certaine électro, Beck, Vian, Coltrane, Dépêche Mode, la musique Latino-Américaine, Baroque et Romantique, Eiffel est une [r]évolution permanente.Près de 1000 concerts en France, Belgique, Quebec et Suisse, fort d’une touchante proximité avec ses fans hardcores autoproclamés « Les Ahuris », Eiffel est un corps concret, sans avatar virtuel.Si « À tout moment la rue », « Sous ton aile », « Place de mon cœur », « Tu vois loin », « Toi », « Sombre », « Te revoir », « Chercher », « Echos », « Je m’obstine », « Cascade », « Beauté du diable », « Hype » entre autres, ont fait la chair de tant de concerts, les titres de « La peur et le vent », futur album dont les finitions sont en cours, se veulent écrites pour la scène.Changements à tous niveaux. Virage musical teinté de Soul, métissage d’allants 80’s avec les froideurs du monde tel qu’il coure aujourd’hui et portant comme précepte celui de n’utiliser aucune machine pour cet album.Textes aérés et crus, voix chaude. Volonté de mettre à jour le fait que les formations scène et studio peuvent changer, évoluer selon la musique.La sortie de « La peur et le vent » est prévue pour septembre 2025 et sera accompagnée d’une tournée conséquente

ESPACE LES VIKINGS RUE PIERRE DE COUBERTIN 76190 Yvetot 76