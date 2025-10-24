ELECTRO SYMPHONY VOL.2 – ZENITH DE CAEN Caen

TRICKY Début : 2026-05-25 à 19:30. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : TRICKYTricky s’est fait remarquer au milieu des années 90 grâce à son style unique, mêlant des productions sombres et atmosphériques à des rimes poétiques.Son premier album, « Maxinquaye », est sorti en 1995 et est devenu un succès underground, ses ventes s’étendant largement malgré l’absence de diffusion radio. Cet album est aujourd’hui largement considéré comme un classique moderne.En 1996, Tricky a sorti l’album collaboratif « Nearly God », suivi plus tard la même année par « Pre-Millennium Tension ». Après avoir passé l’année suivante à remixer d’autres artistes, il est revenu en 1998 avec « Angels With Dirty Faces », un album encore plus sombre que ses précédents.Retrouvez-le les 25 et 26 mai au Trianon (Paris) et au Radiant (Lyon

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75