INDOCHINE – ACCOR ARENA Paris

INDOCHINE Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Le nombre de place est limité à 6 par commande.INDOCHINE, « Arena Tour ».INDOCHINE est actuellement en tournée avec « Arena Tour », la plus importante et la plus attendue tournée de 2025. Après 92 dates toutes SOLD OUT et plus de 850 000 billets vendus ; le groupe ajoute de nouvelles dates afin de répondre à la demande encore plus forte. INDOCHINE sera en concert à l’Accor Arena à Paris les 17-18-20-21 juin 2025 et 27 & 28 février 2026 : concerts complets. Dates supplémentaires : les 3 et 4 mars 2026.

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75