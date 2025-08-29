Electro Symphony volume 2 L’orchestre Lords of the Sound Brest Arena Brest

Electro Symphony volume 2 L’orchestre Lords of the Sound Brest Arena Brest vendredi 10 avril 2026.

Electro Symphony volume 2 L’orchestre Lords of the Sound

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

2026-04-10

Après un lancement remarqué, le spectacle grandiose entame sa deuxième tournée — encore plus intense, plus puissante, plus irrésistiblement dansante !

Cette fois, l’orchestre propose encore plus de morceaux cultes issus de toutes les époques de la musique électronique — des années 90 aux plus grands hits actuels. Un véritable mélange de styles et de générations qui fait battre les cœurs des mélomanes et des amateurs de rythmes électro.

Nouveau show lumière, mise en scène moderne, sonorisation immersive et musiciens virtuose réunis sur scène. DJ, chanteurs, groupe rock et orchestre symphonique — tout est là pour un spectacle inoubliable, à vivre et revivre.

Sentez la fusion unique entre le classique et l’électronique.

Informations pratiques

Réservation en ligne ou dans les points de vente habituels fortement recommandée.

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

