ELECTROLAPSE FESTIVAL – STADE – ST SORLIN EN VALLOIRE Saint Sorlin En Valloire

ELECTROLAPSE FESTIVAL Début : 2025-08-22 à 16:00. Tarif : – euros.

ELECTROLAPSE PRÉSENTE : ÉLECTROLAPSE FESTIVALÉlectrolapse revient avec une 5ème édition les 22 et 23 août 2025 à St-Sorlin-en-Valloire. Un festival portant les valeurs de qualité, sécurité et de développement durable. Plongez dans l’univers d’Électrolapse et vivez une expérience immersive. 50 artistes, 3 scènes, camping sécurisé.Fermeture des portes à 22 heures

STADE – ST SORLIN EN VALLOIRE CHEMIN DES NOUVELLES ÉCOLES 26210 Saint Sorlin En Valloire 26