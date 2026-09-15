Electronest Festival Les Arènes Metz

Informations pratiques

Metz

Electronest Festival

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Une première à Metz ! Une seule nuit. Dix heures de musique électronique. Electronest signe l’arrivée du premier grand festival de musiques électroniques à Metz.

De 20h à 5h, artistes émergents du Grand Est, talents locaux et têtes d’affiche internationales se succèdent pour une nuit où l’intimité de la culture club rencontre la puissance d’une grande salle.Pensé comme un voyage musical all night long, Electronest fait monter la tension heure après heure jusqu’au dernier morceau. Une nuit pour découvrir, danser, vibrer et partager une même énergie. Parce que certaines émotions ne se racontent pas : elles se vivent.

Depuis plus d’une décennie, @fjaak duo venu de Berlin, s’est imposé sur les plus grandes scènes électroniques du monde, du Berghain aux plus grands festivals techno et électroniques internationaux. Leur réputation est simple : des sets intenses, physiques et sans temps mort, pensés pour faire monter un dancefloor jusqu’au bout de la nuit.

Ils seront à Metz pour la première fois.

Et FJAAK n’est que le début. D’autres noms arrivent très bientôt.Adultes

.

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A first for Metz! Just one night. Ten hours of electronic music. Electronest marks the arrival of the first major electronic music festival in Metz.

From 8 p.m. to 5 a.m., up-and-coming artists from the Grand Est region, local talents, and international headliners will take the stage one after another for a night where the intimacy of club culture meets the power of a large venue.Conceived as an all-night musical journey, Electronest builds the excitement hour by hour until the very last track. A night to discover, dance, feel the vibe, and share the same energy. Because some emotions can’t be described—they have to be experienced.

For over a decade, the Berlin-based duo @fjaak has made a name for themselves on the world’s biggest electronic music stages, from Berghain to the largest international techno and electronic music festivals. Their reputation is simple: intense, physical sets with no downtime, designed to keep the dance floor going until the end of the night.

They’ll be in Metz for the first time.

And FJAAK is just the beginning. More acts are coming very soon.

L’événement Electronest Festival Metz a été mis à jour le 2026-09-06 par AGENCE INSPIRE METZ