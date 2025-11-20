Électronique, réemploi et numérique rencontre d’acteurs locaux Dérive Marseille 7e Arrondissement

Électronique, réemploi et numérique rencontre d’acteurs locaux

Jeudi 20 novembre 2025 de 17h à 18h30. Dérive 51 rue de Suez, 13007, Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 17:00:00

fin : 2025-11-20 18:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Venez rencontrer des acteurs du réemploi d’appareils éléctroniques et découvrir leurs projets pour une société digitalement plus égalitaire.

Venez rencontrer des acteurs du réemploi d’appareils électroniques et découvrir leurs projets pour une société digitalement plus égalitaire.



Basées sur 2 problématiques majeures l’explosion du bilan carbone des équipements électroniques neufs et l’isolement numérique de plus de 8 millions de français, des initiatives pour le numérique pour tous naissent à Marseille.



Venez les rencontrer et découvrir leurs projets pour une société digitalement plus égalitaire.



Dans le cadre de notre partenariat avec Sauvage Méditerranée et Dérive, vous pourrez échanger un vieux téléphone qui traine dans vos tiroirs contre une bière ou un kombucha.



Nous proposons 2 interventions et un temps d’échange de 17h à 18h30



Cédric Claquin Hub du Sud Livre blanc pour le reconditionnement de matériel informatique



Mirabelle Lamoureux Keeep Des trésors dans nos tiroirs repenser nos vieux appareils comme une ressource



Places limitées ! Inscription à unpretexte.marseille@gmail.com en précisant la date de l’événement et le nombre d’inscriptions.



Il n’y a plus qu’à vous trouver un prétexte pour nous rejoindre ! .

Dérive 51 rue de Suez, 13007, Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 08 42 28 unpretexte.marseille@gmail.com

English :

Come and meet those involved in the re-use of electronic equipment, and discover their projects for a more egalitarian digital society.

German :

Lernen Sie Akteure kennen, die sich mit der Wiederverwendung von elektronischen Geräten beschäftigen, und erfahren Sie mehr über ihre Projekte für eine digital gleichberechtigtere Gesellschaft.

Italiano :

Venite a conoscere gli operatori del riciclo delle apparecchiature elettroniche e scoprite i loro progetti per una società digitale più egualitaria.

Espanol :

Venga a conocer a quienes se dedican al reciclaje de aparatos electrónicos y descubra sus proyectos para una sociedad digital más igualitaria.

L’événement Électronique, réemploi et numérique rencontre d’acteurs locaux Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille