Electrosession Ensemble Ars Nova Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
Electrosession Ensemble Ars Nova Salle Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer jeudi 26 mars 2026.
Electrosession Ensemble Ars Nova
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Ars Nova, le plus historique ensemble de création du monde, sera au rendez-vous pour la soirée de clôture du festival Electrosession.
.
Salle Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ars Nova, the world’s most historic creative ensemble, will be on hand for the closing night of the Electrosession festival.
L’événement Electrosession Ensemble Ars Nova Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-21 par Royan Atlantique