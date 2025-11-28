Elefantaisie Compagnie Tac O Tac Place de la République Limoges

Elefantaisie Compagnie Tac O Tac

Place de la République Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-11-28

2025-11-28

Le surréalisme prend vie dans un show monumental. Plus qu’un spectacle, c’est une expérience culturelle hors du temps, un voyage entre illusion, art et vertige.

Guidés par l’imaginaire de Dalí et de Magritte, laissez-vous surprendre par des visions impossibles des éléphants aux pas suspendus, des architectures mouvantes, des tableaux qui s’animent et se transforment sous vos yeux.

Chaque scène ouvre une porte vers l’inattendu, où la gravité se renverse, où les rêves prennent forme, et où l’art devient matière vivante. Dans cet univers surréaliste, le réel se brouille et l’illusion devient vérité. .

+33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr

