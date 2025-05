Elégance des Volnay – Salle des fêtes de Volnay Volnay, 28 juin 2025 07:00, Volnay.

Côte-d’Or

Elégance des Volnay Salle des fêtes de Volnay Place de la mairie Volnay Côte-d’Or

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

L’Elégance des Volnay, c’est une journée exceptionnelle au coeur du village de Volnay ! L’occasion pour amateurs et professionnels de rencontrer les vignerons et d’en apprendre plus sur les terroirs de l’appellation. Au programme deux formats de dégustation (libre, ou sous forme de masterclass), une balade historique, un dîner gastronomique, et d’autres animations tout au long de la journée, parrainée cette année par Allen Meadows, critique de vin et grand amoureux de Volnay. .

Salle des fêtes de Volnay Place de la mairie

Volnay 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 000000000 lelegancedesvolnay@gmail.com

