Elégance des Volnay Volnay
Elégance des Volnay Volnay samedi 27 juin 2026.
Volnay
Elégance des Volnay
Volnay Volnay Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Manifestation œnotouristique et culturelle organisée à Volnay visant à promouvoir l’appellation Volnay, valoriser le patrimoine local et renforcer l’attractivité touristique du territoire. La journée propose dégustations, rencontres avec les vignerons, animations et découverte du village. Rendez-vous annuel réunissant habitants, visiteurs et professionnels autour de l’excellence des vins de Bourgogne. .
Volnay Volnay 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 18 05 26 lelegancedesvolnay@gmail.com
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English : Elégance des Volnay
L’événement Elégance des Volnay Volnay a été mis à jour le 2026-04-21 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne