Volnay

Elégance des Volnay

Volnay Volnay Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Manifestation œnotouristique et culturelle organisée à Volnay visant à promouvoir l’appellation Volnay, valoriser le patrimoine local et renforcer l’attractivité touristique du territoire. La journée propose dégustations, rencontres avec les vignerons, animations et découverte du village. Rendez-vous annuel réunissant habitants, visiteurs et professionnels autour de l’excellence des vins de Bourgogne. .

Volnay Volnay 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 18 05 26 lelegancedesvolnay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Elégance des Volnay

L’événement Elégance des Volnay Volnay a été mis à jour le 2026-04-21 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne