Elegance in Bloom : motifs floraux à la mode, Keila Joa Loss Schloss Fall, Keila-Joa alevik

Elegance in Bloom : motifs floraux à la mode 5 – 7 juin Keila Joa Loss Schloss Fall Harju County

Entrée gratuite au jardin ; tarif réduit à l’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:30:00+02:00

Schloss Fall est un magnifique château de style néo-gothique construit en 1833 dans la petite ville de Keila-Joa, à environ 35 minutes de route de Tallinn. Ici, les visiteurs peuvent découvrir le patrimoine historique et culturel local dans un cadre naturel magnifique. Pendant les jours de l’European Open Gardens, les visiteurs sont invités à profiter du splendide jardin avec plus de 700 roses et rosiers et à se faire emballer avec des costumes et robes historiques qui sont exposés dans le château – ELEGANCE in BLOOM : motifs floraux à la mode.

Keila Joa Loss Schloss Fall Pargi allee5 Keila Joa Harjumaa7701 Keila-Joa alevik 76701 Harju County +372 56288287 http://www.schlossfall.com Niché le long des rives pittoresques de la rivière Keila, à seulement 32 km de Tallinn, Schloss Fall Castle est un mélange intemporel d’histoire, d’élégance et de confort moderne. Découvrez le charme du musée et promenez-vous dans les jardins pittoresques, qui offrent une vue sur plus de 700 roses et rosiers. Les visiteurs sont invités à profiter de l’exposition de costumes et robes historiques – Elegance in Bloom : motifs floraux à la mode.

Schloss Fall est un magnifique château de style néo-gothique construit en 1833 dans la petite ville de Keila-Joa, à environ 35 minutes de route de Tallinn. Ici, les visiteurs peuvent découvrir le et…

©Andrei Dvorjaninov