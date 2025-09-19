Elektre + Moustik Haterz Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble

Elektre + Moustik Haterz Vendredi 19 septembre, 20h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Isère

Tarif au choix (5 à 25€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T22:00:00

« Opa » Elektre

Rébétiko 3.0

Enracinées dans le folklore grec, les mélodies d’Elektre explorent les sonorités urbaines pour impulser un live lancinant, énergique et dansant.En lui offrant une parure aux accents trap et reggaeton, le projet Elektre rend hommage aux origines urbaines du rebetiko : né dans les quartiers pauvres d’Athènes vers 1920, le rebetiko est le style musical créé par les grecs exilés d’ Anatolie qui chantent une vie de bohème, de parias, teintée d’ivresse et de clandestinité. En l’actualisant avec les codes urbains d’aujourd’hui, le trio rend accessible cette musique à un auditoire français plus large.

Moustik Haterz

Jazz hybride

Les Moustik Haterz est un groupe de compositions et de reprises de jazz hybride, s’inspirant des musiques balkaniques, orientales, afro et hip hop. Formée en 2022 à Grenoble, cette bande de musiciennes et musiciens s’est réunie autour de l’amour des rythmes du monde, des mélodies entêtantes et de la création. Batterie et basse soutiennent des grooves et polyrythmies enivrantes, le duo de saxophones alto et soprano nous emporte dans leur échange explosif, et clavier et synthé ajoutent tantôt des couleurs chaleureuses tantôt des épices cosmiques.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0967475137 https://musiques-nomades.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/elektre-moustik-haterz »}]

