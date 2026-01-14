Elektrianz and the golden Comanches Chéméré Chaumes-en-Retz

Elektrianz and the golden Comanches

Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05 20:30:00

2026-03-05

Amateur(s) de musique du monde, venez à la rencontre d’Elektrianz, projet musical novateur mêlant modernité et traditions culturelles. Rendez-vous à Chaumes-en-Retz

A propos du groupe et du concert

A la croisée des rythmes futuristes et des chants tribaux ancestraux, le Big Chief Juan Pardo et la Big Queen, figures emblématiques du mouvement Mardi Gras Indians de la Nouvelle-Orléans, tissent un dialogue vibrant entre sonorités actuelles et mémoire vivante.

Elektrianz ne se contente pas de faire danser il raconte, invoque et fait vibrer les racines. Un hommage vivant et puissant à une culture en résistance. Une transe urbaine et spirituelle, en hommage aux encêtres et tournée vers l’avenir.

Pratique

tout public

billetterie en ligne sur le site de l’Espace Culturel ici

proposé dans le cadre du festival Errances

Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 contact.ecvl@chaumesenretz.fr

World music fans, come and meet Elektrianz, an innovative musical project blending modernity and cultural traditions. Rendezvous at Chaumes-en-Retz

