Elémentaire mon cher Labo – Expériences contées Le Labo-Cambrai Cambrai

Réservation conseillée au 03 74 51 00 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Connaissez-vous Dimitri Mendeleïev ? C’est le scientifique qui a inventé la table périodique des éléments. Nouvelle incroyable : ses carnets ont été retrouvés dans le sous-sol du Labo ! Véritable mine d’or (et d’autres éléments), ils nous racontent son histoire et ses expériences folles ! Mais plutôt que de garder cette découverte pour nous, nous vous invitons à nous rejoindre pour reproduire ces expériences et en profiter tous ensemble ?

Le Labo-Cambrai 2 rue Louis Renard 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03-74-51-00-00 https://www.lelabocambrai.fr/iguana/www.main.cls?surl=le-labo-accueil https://www.facebook.com/lelabocambrai/ Le Labo – Cambrai innove dans le champ des équipements culturels en intégrant quatre domaines de la politique culturelle publique qui d’ordinaire ne se côtoient pas : la lecture publique, le patrimoine écrit et architectural, la culture scientifique, technique et industrielle. À chacun de ses domaines correspondent des contextes institutionnels et stratégiques spécifiques. À ces quatre piliers du Labo s’ajoute une armature, fonction transversale de l’équipement : la culture numérique. parking dédié à proximité.

(c) Yannick Prangère