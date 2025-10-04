Elémentaire, mon cher Labo – Flash élémentaire Le Labo-Cambrai Cambrai

Réservation conseillée au 03 74 51 00 00. Possibilité de ramener des objets de chez vous pour remplir la table. La liste des objets est disponible sur : https://bit.ly/3GLVFim

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T15:30

Gallium, Rubidium, Iridum… ce sont des noms un peu étranges non ? Si on vous parle de Plomb, d’Oxygène ou de Xénon, cela vous parle sûrement un peu plus. En effet, nous parlons bien des éléments chimiques de la table périodique.

Une table périodique géante a fait son apparition au Labo en 2024. Notre objectif est désormais de remplir les cases de notre table, restées vides jusqu’à aujourd’hui.

Tout au long de la journée, venez à notre rencontre pour découvrir ces éléments, les tenir en main, et faire des expériences. Vous découvrirez que de nombreux objets du quotidien sont fabriqués avec ces derniers… Saurez-vous les reconnaître et remplir notre table périodique géante ?

